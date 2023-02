Sorteggio ottavi di finale Conference League 2022/2023 oggi in tv: data, orario e diretta streaming (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutto pronto per il Sorteggio degli ottavi di finale della Conference League 2022/2023: ecco le informazioni sulla diretta tv e streaming, sulla data e sull’orario. Venendo a queste ultime informazioni, è bene sapere che si terranno alle ore 13 di venerdì 24 febbraio presso la sede Uefa a Nyon. Presenti Fiorentina e Lazio per l’Italia. La diretta tv del Sorteggio sarà garantita su Sky Sport 24 in tv e in streaming su Sky Go ma anche su Dazn. Le vincitrici degli spareggi sfideranno una tra AZ Alkmaar, Djurgården, Istanbul Ba?ak?ehir, Nizza, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal, West Ham. REGOLAMENTO Sorteggio ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutto pronto per ildeglididella: ecco le informazioni sullatv e, sullae sull’. Venendo a queste ultime informazioni, è bene sapere che si terranno alle ore 13 di venerdì 24 febbraio presso la sede Uefa a Nyon. Presenti Fiorentina e Lazio per l’Italia. Latv delsarà garantita su Sky Sport 24 in tv e insu Sky Go ma anche su Dazn. Le vincitrici degli spareggi sfideranno una tra AZ Alkmaar, Djurgården, Istanbul Ba?ak?ehir, Nizza, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal, West Ham. REGOLAMENTO...

