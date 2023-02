Sorteggio Lazio, l'AZ Alkmaar sarà l'avversaria: date e orari degli ottavi di Conference League (Di venerdì 24 febbraio 2023) NYON - La Lazio di Maurizio Sarri è reduce dal passaggio del turno contro i rumeni del Cluj . Il gol di Immobile all'andata in casa, è bastato per la qualificazione dopo lo 0 - 0 di ieri in Romania. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 febbraio 2023) NYON - Ladi Maurizio Sarri è reduce dal passaggio del turno contro i rumeni del Cluj . Il gol di Immobile all'andata in casa, è bastato per la qualificazione dopo lo 0 - 0 di ieri in Romania. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Secondo le regole del sorteggio (di domani), Roma e Lazio dovrebbero entrambe giocare in casa l'andata dei rispetti… - Kimicohippy : Sorteggio Lazio. L'AZ era la mia quarta scelta dopo Sivasspor, Djurgarden e Slovan Bratislava. Fondamentale chiuder… - AquilottoEddy : Eppure io non so se essere felice o no di questo sorteggio per la #Lazio perché combatto tra la voglia di andar ava… - infoitsport : DIRETTA - ConferenceLeague, sorteggio Lazio: pescata un'olandese - infoitsport : Sorteggio Conference League, la Lazio pesca l'AZ -