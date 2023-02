Sorteggi Europa e Conference League: svelate tutte le avversarie delle italiane (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nella giornata odierna si sono svolti i Sorteggi per gli ottavi di finale di Europa e Conference League. Alle ore 12 sono state pescate le due avversarie di Juventus e Roma: per la Vecchia Signora c’è l’insidia Friburgo di Vincenzo Grifo, quarto in Bundesliga. Sfida impegnativa invece per la Roma, che affronterà la Real Sociedad, terza forza nel campionato spagnolo. Le due italiane disputeranno la gara d’andata tra le mura amiche il 9 marzo, mentre il ritorno si svolgerà il 16 rispettivamente al “Europa-Park Stadion” e al “Estadio Municipal de Anoeta”. Questo il quadro completo degli ottavi di Europa League: Union Berlin-Union Saint-Gilloise Siviglia-Fenerbahçe Juventus-Friburgo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nella giornata odierna si sono svolti iper gli ottavi di finale di. Alle ore 12 sono state pescate le duedi Juventus e Roma: per la Vecchia Signora c’è l’insidia Friburgo di Vincenzo Grifo, quarto in Bundesliga. Sfida impegnativa invece per la Roma, che affronterà la Real Sociedad, terza forza nel campionato spagnolo. Le duedisputeranno la gara d’andata tra le mura amiche il 9 marzo, mentre il ritorno si svolgerà il 16 rispettivamente al “-Park Stadion” e al “Estadio Municipal de Anoeta”. Questo il quadro completo degli ottavi di: Union Berlin-Union Saint-Gilloise Siviglia-Fenerbahçe Juventus-Friburgo ...

