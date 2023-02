Sorteggi di Europa League | Juve-Friburgo e Roma-R Sociedad

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono finiti da poco iper gli ottavi di finale di Uefa. Per le italiane che hanno passato il turno è stato uno tutto sommato benevolo. Lantus di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro il Nantes grazie alla tripletta di Di Maria, pesca il, squadra tedesca che attualmente si trova al quarto posto in Bundesliga. Un po’ meno fortunata lache pesca la Real. La squadra spagnola è al terzo posto in campionato, dietro Barcellona e Real Madrid. Scampato il pericolo Arsenal che invece sfiderà lo Sporting Lisbona allo stadio José Alvalade il 9 marzo. Per il Manchester United un’altra sfida sfida impegnativa contro il Betis, quinto in Liga. Completano il tabellone degli ottavi Shakhtar-Feyenoord, ...

