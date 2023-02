Sorteggi, bene Juventus, Lazio e Fiorentina: la Roma pesca la terza in classifica della Liga (Di venerdì 24 febbraio 2023) A Nyon sono andati in scena i Sorteggi di Europa League e Conference League, che hanno riguardato Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina. La Juventus affronterà il Friburgo negli ottavi di finale di ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 febbraio 2023) A Nyon sono andati in scena idi Europa League e Conference League, che hanno riguardato. Laaffronterà il Friburgo negli ottavi di finale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dadegre1982 : RT @MomoSaidMomo: Ottimo sorteggio per la Juventus, Freiburg ha degli ottimi giocatori, come l'italiano #Grifo, l'esperto Ginter, e qualche… - globalistIT : - gilnar76 : RT @MomoSaidMomo: Ottimo sorteggio per la Juventus, Freiburg ha degli ottimi giocatori, come l'italiano #Grifo, l'esperto Ginter, e qualche… - mar_aie : Sorteggi molto equilibrati. Per me va bene così. Noi dell’ #ASRoma dobbiamo fare il nostro. - LeBombeDiVlad : ?? #ConferenceLeague, sorteggiati gli ottavi: bene le italiane ?? Gli accoppiamenti #LBDV #LeBombeDiVlad -