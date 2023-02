Sorpreso con 118 pacchetti sigarette di contrabbando, denunciato (Di venerdì 24 febbraio 2023) dalla Polizia un 30enne con già noto alle forze dell’ordine Sorpreso con 118 pacchetti sigarette di contrabbando, 30enne finito nei guai. Mercoledì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Sopramuro angolo via Nolana, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di occultare una busta in plastica contenente diversi pacchetti di sigarette. Gli operatori lo hanno identificato ed hanno rinvenuto nella busta 118 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato del peso complessivo di circa 2,7 kg. denunciato un 30enne napoletano con precedenti di polizia per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Se ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) dalla Polizia un 30enne con già noto alle forze dell’ordinecon 118di, 30enne finito nei guai. Mercoledì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Sopramuro angolo via Nolana, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di occultare una busta in plastica contenente diversidi. Gli operatori lo hanno identificato ed hanno rinvenuto nella busta 118di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato del peso complessivo di circa 2,7 kg.un 30enne napoletano con precedenti di polizia perdi tabacchi lavorati esteri. Se ...

