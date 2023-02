Sorpreso a spacciare per le strade di Acerra | arrestato un 36enne

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 24 febbraio 2023) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenteper ledifinito nei guai. Ieri notte gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe del Pennino hanno notato due uomini confabulare tra loro e, alla loro vista, allontanarsi. I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato uno dei due trovandolo in possesso di 9 involucri contenenti circa 10 grammi di marijuana e di 13 stecche di hashish del peso di circa 132 grammi; l’altro, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce. G.M.,no con precedenti di polizia, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Se ...