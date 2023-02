Sorpreso a Napoli in possesso di cocaine e marijuana, arrestato (Di venerdì 24 febbraio 2023) un 59enne per spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale Sorpreso a Napoli in possesso di droga, 59enne finito nei guai. Mercoledì pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carriera Grande angolo via della Bolla hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona; i due, alla loro vista, si sono dati alla fuga. I poliziotti hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di tre involucri contenenti circa 0,80 grammi di cocaina, due bustine contenenti circa 1,60 grammi di marijuana e 5 euro; infine, l’acquirente è riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. A.S., 59enne della Tanzania con precedenti di polizia e ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) un 59enne per spaccio e resistenza a Pubblico Ufficialeindi droga, 59enne finito nei guai. Mercoledì pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carriera Grande angolo via della Bolla hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona; i due, alla loro vista, si sono dati alla fuga. I poliziotti hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato lo spacciatore trovandolo indi tre involucri contenenti circa 0,80 grammi di cocaina, due bustine contenenti circa 1,60 grammi die 5 euro; infine, l’acquirente è riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. A.S., 59enne della Tanzania con precedenti di polizia e ...

