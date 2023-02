Sophie Codegoni chiede aiuto alle mamme social: «Questo dicono sia la salvezza, confermate?» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sophie Codegoni è impegnatissima con la fashion week di Milano: l’influencer infatti, in questi giorni sta correndo da una sfilata all’altra e sta documentando tutto sui propri canali social. Non solo moda però, perché Sophie sta anche organizzando tutto per l’arrivo della sua bambina Celine che nascerà tra qualche mese. Recentemente la compagna di Alessandro Basciano aveva rivelato su Instagram di non avere proprio idea di come preparare il borsone per il parto e proprio per Questo ha chiesto aiuto alle mamme social. Sophie Codegoni e la consulenza delle mamme Nelle ultime storie Instagram che Sophie Codegoni ha postato sul proprio profilo mostra i ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 24 febbraio 2023)è impegnatissima con la fashion week di Milano: l’influencer infatti, in questi giorni sta correndo da una sfilata all’altra e sta documentando tutto sui propri canali. Non solo moda però, perchésta anche organizzando tutto per l’arrivo della sua bambina Celine che nascerà tra qualche mese. Recentemente la compagna di Alessandro Basciano aveva rivelato su Instagram di non avere proprio idea di come preparare il borsone per il parto e proprio perha chiestoe la consulenza delleNelle ultime storie Instagram cheha postato sul proprio profilo mostra i ...

