Sophie Codegoni chiede aiuto alle mamme social: 'Questo dicono sia la salvezza, confermate?' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sophie Codegoni è impegnatissima con la fashion week di Milano : l' influencer infatti, in questi giorni sta correndo da una sfilata all'altra e sta documentando tutto sui propri canali social . Non ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 febbraio 2023)è impegnatissima con la fashion week di Milano : l' influencer infatti, in questi giorni sta correndo da una sfilata all'altra e sta documentando tutto sui propri canali. Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... shanonbotta1 : @ALEBASCIANO22 Non pensavo che saresti caduto cosi' in basso, pubblicare una storia dove critichi palesemente Sophi… - Simylunamylove : RT @Alessan49974889: Buongiorno e buona giornata ai nostri cuccioli, che il destino lì ha fatti incontrare e da quel momento hanno deciso d… - Simylunamylove : RT @giuliasart84: Buonanotte @Sophie_codegoni e @ALEBASCIANO22 ???? #basciagoni - Simylunamylove : RT @AlessiaArgenton: @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni #basciagoni Buongiorno ragazzi sempre con voi ?? - RayBoss22 : ?@ALEBASCIANO22? ?@Sophie_codegoni? #basciagoni Com'è possibile questo aumento di like x una foto ,li hai comprati… -