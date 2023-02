"Sono senza parole": Baudo, il dolore che lo lascia muto (Di venerdì 24 febbraio 2023) La scomparsa di Maurizio Costanzo ha addolorato tutti, giornalisti, politici, volti noti della televisione. Grande il cordoglio per la morte del noto giornalista romano, che si è spento oggi all'età di 84 anni. Incredulo e triste anche Pippo Baudo. "Non lo sapevo e Sono senza parole, è una notizia dolorosissima - ha detto a caldo all'Adnkronos -. È stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare". "È un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati...un uomo completo", ha proseguito il conduttore, non nascondendo una profonda commozione per la notizia. Nel frattempo è stato deciso che oggi Pierluigi Diaco non andrà in onda in diretta con il suo BellaMa' su Rai 2 in segno di lutto per la morte di Costanzo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) La scomparsa di Maurizio Costanzo ha addolorato tutti, giornalisti, politici, volti noti della televisione. Grande il cordoglio per la morte del noto giornalista romano, che si è spento oggi all'età di 84 anni. Incredulo e triste anche Pippo. "Non lo sapevo e, è una notizia dolorosissima - ha detto a caldo all'Adnkronos -. È stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare". "È un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati...un uomo completo", ha proseguito il conduttore, non nascondendo una profonda commozione per la notizia. Nel frattempo è stato deciso che oggi Pierluigi Diaco non andrà in onda in diretta con il suo BellaMa' su Rai 2 in segno di lutto per la morte di Costanzo. ...

