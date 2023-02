“Sono Maddie McCann”, i genitori della ragazza che ha chiesto il test del DNA rompono il silenzio: “Ha sempre voluto essere popolare, non è lei” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “È ovvio che Julia non è Maddie. Siamo devastati da questa situazione“. Queste Sono le parole rilasciate attraverso l’ente di beneficenza polacco Missing Years Ago dai genitori di Julia Faustyna Wendell, la ragazza polacca che sui social si dice convinta di essere Maddie McCann, scomparsa il 3 maggio del 2007 a Praia Da Luz (Portogallo) quando aveva quasi 4 anni e si trovava con la famiglia in vacanza. Nei giorni scorsi Julia aveva lanciato sui social un appello per sottoporsi al test del DNA. La sua convinzione di essere quella Maddie così tanto cercata da 15 anni in tutto il mondo si poggia su alcune allusioni fatte dalla nonna e da caratteristiche fisiche che la avvicinerebbero alla bambina scomparsa. Julia ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) “È ovvio che Julia non è. Siamo devastati da questa situazione“. Questele parole rilasciate attraverso l’ente di beneficenza polacco Missing Years Ago daidi Julia Faustyna Wendell, lapolacca che sui social si dice convinta di, scomparsa il 3 maggio del 2007 a Praia Da Luz (Portogallo) quando aveva quasi 4 anni e si trovava con la famiglia in vacanza. Nei giorni scorsi Julia aveva lanciato sui social un appello per sottoporsi aldel DNA. La sua convinzione diquellacosì tanto cercata da 15 anni in tutto il mondo si poggia su alcune allusioni fatte dalla nonna e da caratteristiche fisiche che la avvicinerebbero alla bambina scomparsa. Julia ha ...

