"Sono dilaniato, amico": Il vip distrutto dal dolore dopo la morte di Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Pierluigi Diaco è molto addolorato per la morte di Maurizio Costanzo, che è venuto a mancare all'età di 84 anni. Il conduttore non è andato in onda con BellaMa' su Rai2: al suo posto un'intervista che lui stesso ha fatto a Costanzo per il programma Io e Te, che veniva trasmesso su Rai1. Contattato dall'Adnkronos, Diaco ha concesso solo poche parole, essendo molto toccato dalla morte di un uomo al quale era molto legato. "È stato il mio migliore amico - ha dichiarato - il mio complice, il mio alleato, tutto. Non ho altro da dire. Sono dilaniato. Ho solo voglia di silenzio". Basti pensare che era stato proprio Costanzo a celebrare l'unione civile tra Diaco e il collega Alessio Orsingher. Diaco era infatti un po' il "figlioccio" di ...

