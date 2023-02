Sondaggi Tp | bene il viaggio di Meloni da Zelensky ma per il 51 | 8% degli italiani l’aiuto a Kiev non è nell’interesse del Paese

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Giorgiaha fattoad andare aa fare visita a. A dirlo è la maggioranzanelo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 21 e il 23 febbraio. Per il 32,7% ilera necessario per dimostrare che “siamo inequivocabilmente dalla parte dell’Ucraina senza ambiguità” mentre per il 21,1% sarebbe sarebbe stato ancora meglio se la premier avesse speso parole a favore di un accordo di pace o di un compromesso. Contrario alla visita il 30,8% secondo cui sarebbe stato meglio non andare fino a, in quanto si tratta di un gesto che non avvicina la pace ma l’allontana. Infine per il 13,5% la visita non ha alcuna rilevanza, “tanto l’Italia non conta quasi nulla a livello ...