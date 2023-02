Solo 5 condanne per Rigopiano, la rabbia dei familiari: “Vergogna. Ingiustizia è fatta” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb – Caos, polemiche e rabbia per la sentenza pronunciata dal gup del Tribunale di Pescara in merito alla tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola, piccolo comune in Abruzzo della provincia pescarese situato nell’area Vestina, che venne travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017 procurando 29 morti fra ospiti e dipendenti della struttura. In seguito ad un’inchiesta della procura del capoluogo abruzzese andata avanti per quasi due anni, Solo cinque condanne, di cui tre per responsabilità legate alla sicurezza stradale e all’agibilità del resort, e 25 assoluzioni perché “il fatto non sussiste”, tra cui anche l’ex prefetto e l’ex presidente della Provincia. Assolti quasi tutti gli imputati per il disastro di Rigopiano Dalla Procura, attraverso il pm Giuseppe Bellelli, erano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb – Caos, polemiche eper la sentenza pronunciata dal gup del Tribunale di Pescara in merito alla tragedia dell’Hoteldi Farindola, piccolo comune in Abruzzo della provincia pescarese situato nell’area Vestina, che venne travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017 procurando 29 morti fra ospiti e dipendenti della struttura. In seguito ad un’inchiesta della procura del capoluogo abruzzese andata avanti per quasi due anni,cinque, di cui tre per responsabilità legate alla sicurezza stradale e all’agibilità del resort, e 25 assoluzioni perché “il fatto non sussiste”, tra cui anche l’ex prefetto e l’ex presidente della Provincia. Assolti quasi tutti gli imputati per il disastro diDalla Procura, attraverso il pm Giuseppe Bellelli, erano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MZorzy : RT @IlPrimatoN: Caos in aula, giudici scortati dalle forze dell'ordine dopo la sentenza - Andrea02021955 : RT @DiDimiero: Processo Rigopiano. Non si spengono le proteste dei familiari dei 29 morti nel resort travolto 6 anni fa da una valanga. Set… - IlPrimatoN : Caos in aula, giudici scortati dalle forze dell'ordine dopo la sentenza - 58_luigina : RT @lidentita: ??#RIGOPIANO, ALLA FINE PAGA SOLO IL #SINDACO Cinque #condanne lievi, tutti gli altri #assolti. Leggi ora ?? - PaolaTacconi : RT @lidentita: ??#RIGOPIANO, ALLA FINE PAGA SOLO IL #SINDACO Cinque #condanne lievi, tutti gli altri #assolti. Leggi ora ?? -