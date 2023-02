"So qual è la sua tattica". Caprarica sbotta con Baldino, grillina travolta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Antonio Caprarica silenzia Baldino: “So qual è la sua tattica”. Il battibecco è andato in onda a “L'Aria che Tira”, il talk mattutino di LA7. Nel corso della diretta di venerdì 24 febbraio, un anno esatto dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, gli ospiti della conduttrice Myrta Merlino sono apparsi agitati e hanno litigato l'uno con l'altro sul grande quesito: “Come si ferma Putin se non si inviano armi a Kiev per difendersi?”. Vittoria Baldino, esponente del M5s, ha sostenuto: “Si illude chi pensa che il conflitto sia tra Kiev e Mosca, è una guerra tra Nato e Russia. Adesso sta entrando anche la Cina. E c'è l'altro fronte aperto con gli USA su Taiwan. Dopo 12 mesi, per noi è chiaro: la strategia occidentale ha fallito, nessuno parla di pace, manca il ruolo dell'Europa”. In collegamento, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Antoniosilenzia: “Soè la sua”. Il battibecco è andato in onda a “L'Aria che Tira”, il talk mattutino di LA7. Nel corso della diretta di venerdì 24 febbraio, un anno esatto dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, gli ospiti della conduttrice Myrta Merlino sono apparsi agitati e hanno litigato l'uno con l'altro sul grande quesito: “Come si ferma Putin se non si inviano armi a Kiev per difendersi?”. Vittoria, esponente del M5s, ha sostenuto: “Si illude chi pensa che il conflitto sia tra Kiev e Mosca, è una guerra tra Nato e Russia. Adesso sta entrando anche la Cina. E c'è l'altro fronte aperto con gli USA su Taiwan. Dopo 12 mesi, per noi è chiaro: la strategia occidentale ha fallito, nessuno parla di pace, manca il ruolo dell'Europa”. In collegamento, ...

