Snowboard, Mondiali Bakuriani 2023: gli azzurri mancano l’accesso in finale nello slopestyle (Di venerdì 24 febbraio 2023) Terminate le qualificazioni dello slopestyle ai Mondiali di Bakuriani 2023 di Snowboard e gli italiani sono tutti eliminati non centrando il pass per le prime 16 posizioni e dunque per la finale. In particolare, Alberto Maffei era inserito nella prima delle due batterie e al termine delle due run è soltanto ventiquattresimo, dunque già certo di non aver passato – e di molto – il taglio. Solo 20.26 punti nel primo dei due tentativi, 11.38 nella seconda run. Nella seconda batteria, discreta prova per Nicola Liviero, tredicesimo con una prima run da 51.71 punti e la seconda da 40.48. Non basta però per entrare in finale, così come non basta a Emil Zulian una prima run da appena 23.15 punti e la seconda da 8.78 che gli costa la ventitreesima posizione della sua batteria. ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Terminate le qualificazioni delloaididie gli italiani sono tutti eliminati non centrando il pass per le prime 16 posizioni e dunque per la. In particolare, Alberto Maffei era inserito nella prima delle due batterie e al termine delle due run è soltanto ventiquattresimo, dunque già certo di non aver passato – e di molto – il taglio. Solo 20.26 punti nel primo dei due tentativi, 11.38 nella seconda run. Nella seconda batteria, discreta prova per Nicola Liviero, tredicesimo con una prima run da 51.71 punti e la seconda da 40.48. Non basta però per entrare in, così come non basta a Emil Zulian una prima run da appena 23.15 punti e la seconda da 8.78 che gli costa la ventitreesima posizione della sua batteria. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Esercito : Oro per l'Italia ai Mondiali di snowboard in Georgia. Complimenti al Graduato Scelto Aaron March atleta dell’… - ItaliaTeam_it : UNA TAVOLA D’ORO! ???? Rivivi la prova dei due snowboarder, Aaron March e Nadya Ochner, che hanno riportato di nuovo… - sportface2016 : #Snowboard, gli azzurri mancano l'accesso in finale nello slopestyle ai Mondiali di #Bakuriani - graziellacesari : RT @GuidoCrosetto: Oro per l'Italia ai Mondiali di snowboard in Georgia. Complimenti al Graduato Scelto Aaron March atleta dell’@Esercito,… - 51rolando : RT @MaurizioFugatti: ????CA-PO-LA-VO-RO di Aaron Marc e Nadya Ochner che firmano l'impresa ai mondiali di snowboard ??conquistando una strepit… -