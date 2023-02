Snowboard, Mondiali 2023: eliminati tutti gli azzurri nello Slopestyle, in testa Otsuka (Di venerdì 24 febbraio 2023) Proseguono i Mondiali di Snowboard e freestyle in quel di Bakuriani. In Georgia stamattina è andata in scena la lunghissima qualificazione dello Slopestyle di Snowboard al maschile, con sedici atleti ad accedere alle run finali. Il miglior punteggio è quello del giapponese Takeru Otsuka: 81,43 per il nipponico che guida (in una classifica virtuale) davanti allo statunitense Chris Corning e allo svedese Sven Thorgren. Nulla da fare per gli italiani: Nicola Liviero è stato il migliore, tredicesimo nella sua heat, ventiseiesimo in generale con il punteggio di 51,71. Ancor più indietro Emil Zulian, 46mo, e Alberto Maffei, 48mo. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Proseguono idie freestyle in quel di Bakuriani. In Georgia stamattina è andata in scena la lunghissima qualificazione dellodial maschile, con sedici atleti ad accedere alle run finali. Il miglior punteggio è quello del giapponese Takeru: 81,43 per il nipponico che guida (in una classifica virtuale) davanti allo statunitense Chris Corning e allo svedese Sven Thorgren. Nulla da fare per gli italiani: Nicola Liviero è stato il migliore, tredicesimo nella sua heat, ventiseiesimo in generale con il punteggio di 51,71. Ancor più indietro Emil Zulian, 46mo, e Alberto Maffei, 48mo. Foto: Lapresse

