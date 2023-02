Sneijder | «Vi racconto il rapporto di Mourinho con Materazzi»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Wesley, ex trequartista dell’Inter, ha raccontato un aneddoto riguardante i tempi dell’Inter traWesley, ex trequartista dell’Inter, ha raccontato un aneddoto riguardante i tempi nerazzurri tra. PAROLE – «Ilche avevaconera speciale e qualche settimana prima della finale di Champions lo chiamò nel suo ufficio e gli disse: ‘Ecco una lettera. La metto in una busta. Aprila dopo la partita’. C’era letteralmente il risultato della partita finale contro il Bayern Monaco. Alzare la Champions è il sogno di ogni ragazzo, quando me l’hanno fatta toccare è stato un momento unico che non dimenticherò mai». L'articolo proviene da Calcio News 24.