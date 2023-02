Smog | scoperte gravi conseguenze sulla salute mentale

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Uno studio condotto dal National bureau for economic research statunitense ha rivelato un possibile collegamento tra l’aumento dei tassi di inquinamento da PM2,5 e la crescita del tasso di suicidi. Questo primo studio di vasta scala, effettuato tra il 2003 e il 2010, ha scoperto che l’aumento di un microgrammo per metro cubo di aria delle particelle di PM2,5 è stato associato a una crescita dello 0,5% del tasso di suicidi giornaliero. La persistenza di alti livelli diper un mese è stata invece associata ad un aumento del cinquanta per cento del tasso di suicidi. La presunta causa di questi eventi consisterebbe in un’infiammazione cerebrale provocata dalle particelle. L’inquinamento atmosferico: una minaccia silenziosa allaL’inquinamento atmosferico è responsabile di oltre tre milioni di morti premature in tutto il mondo ogni anno. ...