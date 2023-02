Slittino | Coppa del Mondo Winterberg 2023 | Leon Felderer primo in Nations Cup

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ultima tappa per ladeldisu pista artificiale: arriva il bis in quel di, domani le gare sul catino teutonico che chiuderanno la stagione. Si è iniziati come di consueto con laCup, la gara che qualifica alle discese ufficiali. Tra gli uominisi impone con il crono di 51.693 davanti al teutonico David Noessler. Qualificati anche Alex Gufler, quarto, ed il giovanissimo Lukas Peccei, settimo. Tra le donne Marion Oberhofer è seconda alle spalle dell’austriaca Lisa Schulte, in una prova che ha visto in gara solamente sette atlete. Ancor meno sono i doppi al via, addirittura cinque, senza presenze italiane: ad imporsi è il duo austriaco Gatt/Schoepf. Foto: Lapresse