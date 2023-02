Skicross | Italia scatenata nelle qualifiche dei Mondiali | Deromedis 4° davanti a Zuech | Tomasoni c’è Jole Galli 14ma

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 febbraio 2023) A Bakuriani (Georgia) si sono disputate le qualificazioni dei2023 di, disciplina dello sci freestyle. Domani andranno in scena le fasi a eliminazione diretta che assegneranno le medaglie. Simoneha prontamente illuminato la scena, al suo rientro sulla neve dopo la caduta rimediata a Idre Fjall lo scorso 22 gennaio e la conseguente operazione alla spalla (si era fratturato la clavicola in maniera scomposta nella Big Final chiusa al quarto posto in terra svedese). L’azzurro ha firmato il quarto tempo con un distacco di 16 centesimi dalla vetta e domani si presenterà in pista con l’obiettivo di andare a caccia del podio, missione che non sembra essere al di fuori della portata per il nostro portacolori. Glini si sono scatenati in questo turno preliminare, come testimoniano il quinto ...