Six Feet Under, niente revival. La conferma di Casey Bloys (Di venerdì 24 febbraio 2023) Six Feet Under, niente revival. La conferma arriva da parte di Casey Bloys, il presidente della programmazione di Hbo ed Hbo Max. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 24 febbraio 2023) Six. Laarriva da parte di, il presidente della programmazione di Hbo ed Hbo Max. Tvserial.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ferdina66800856 : @luciano_iurich @AdrianaSpappa @SicilianoSum Solo il fatto che tu possa esprimere queste opinioni. Ad est saresti già six feet under - Ferdina66800856 : @FranCassinari @VEParsi1 In Russia, se fossero stati filoucraini, sarebbero già stati six feet under - ESCitanews : Siamo nel 2001 e stiamo ascoltando i Linkin Park, questa è la prima impressione nell'ascoltare 'Six Feet Under' deg… - badtasteit : #Succession, #Watchmen, #SixFeetUnder e #TrueBlood - #CaseyBloys di #HBO aggiorna sul futuro delle serie - Ferdina66800856 : @valy_s @AdrianaSpappa Loro saranno anche sequestrati, in Russia i giornalisti scomodi finiscono six feet under -