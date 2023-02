(Di venerdì 24 febbraio 2023) "Jannikpuòunoquest'anno. Il più adatto a lui, per me, è lo US Open". Parole che suonano come musica per i tifosi italiani quelle di Todd Woodbridge all'AO Show. L'australiano ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quelloverde : ero pronto a guardare la partita di sinner e questo decide di dare forfait all’ultimo e ora cosa dovrei fare io - Tennis_Ita : ATP 250 Marsiglia, il programma di giovedì 23 febbraio: Sinner pronto all'esordio contro Arthur Fils - Friedkinismo2 : @MilTotBir Si. Sono due coetanei con la stessa esperienza e numero di partite giocate. Sono anche nello stesso peri… - Budulacci70 : On ho visto la sconfitta di #Sinner ma sono pronto a scommettere che dal punteggio gli si è spento il servizio. Crescerà ancora comunque. - SportFramesit : #Sinner perde la sua nona finale contro un #Medvedev pronto a ritornare nelle prime cinque posizioni della classifi… -

"Se le cose gli andranno bene,è certamenteper vincere uno Slam nel 2023" ha detto Woodbridge, che vede in Novak Djokovic il vero uomo da battere in tutti i quattro major. Numero 12 ...... nei prossimi 15 anni ci sarà un grande ricambio un po' come è stato nel tennis femminile,è ... Berrettini in procinto di recuperare Battuta poi su The Hammer che a breve èper fare il suo ...

"Sinner pronto per vincere uno Slam nel 2023": parola di campione SuperTennis

Tennis, Piatti: "Sinner pronto a vincere uno slam" • TAG24 Tag24

ATP 250 Marsiglia, il programma di giovedì 23 febbraio: Sinner ... TennisItaliano.it

Sinner pronto Con Medvedev l’esame di laurea QUOTIDIANO NAZIONALE

Jannik Sinner pronto per il ritorno in campo Sportal

"Se le cose gli andranno bene, Sinner è certamente pronto per vincere uno Slam nel 2023" ha detto Woodbridge, che vede in Novak Djokovic il vero uomo da battere in tutti i quattro major. Numero 12 del ...Io credo che Sinner potrà diventare numero uno al mondo ... Berrettini in procinto di recuperare Battuta poi su The Hammer che a breve è pronto per fare il suo ritorno sul circuito “Berrettini mi ...