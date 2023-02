Sinistra scatenata contro Valditara: il governo non si faccia intimidire e lanci la sfida sulla scuola (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb – La Sinistra schiera il suo esercito culturale sul tema della scuola, per difendere un settore letteralmente colonizzato dai suoi discepoli nel corso dei decenni. Il pretesto ultimo per gli affondi non può che riguardare i fatti del liceo Michelangiolo e la reazione francamente imbarazzante di alcuni presidi fiorentini che, da una posizione che dovrebbe essere puramente pedagogica, fanno apertamente politica in senso orientato. Ai signorotti egemonici non sono piaciute le parole di replica del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara contro i suddetti dirigenti scolastici. Sinistra in difesa della “sua” scuola La Sinistra si divide su tutto, ma non sui temi fondamentali che contraddistinguono il suo potere sulla Nazione: è questa la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb – Laschiera il suo esercito culturale sul tema della, per difendere un settore letteralmente colonizzato dai suoi discepoli nel corso dei decenni. Il pretesto ultimo per gli affondi non può che riguardare i fatti del liceo Michelangiolo e la reazione francamente imbarazzante di alcuni presidi fiorentini che, da una posizione che dovrebbe essere puramente pedagogica, fanno apertamente politica in senso orientato. Ai signorotti egemonici non sono piaciute le parole di replica del ministro dell’Istruzione Giuseppei suddetti dirigenti scolastici.in difesa della “sua”Lasi divide su tutto, ma non sui temi fondamentali che contraddistinguono il suo potereNazione: è questa la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ForzaInter : RT @IlPrimatoN: I signorotti del dominio culturale e politico non vogliono che il loro Impero sia toccato. E non vanno assecondati ?? @Ste… - IlPrimatoN : I signorotti del dominio culturale e politico non vogliono che il loro Impero sia toccato. E non vanno assecondati… - APrasedi : @DarioNardella Violenza anche questa volta scatenata dalla sinistra...sia serio e lo ammetta. - FrancoBuonamici : @sbonaccini Il Ministro ha ragione,non c’è alcun pericolo fascista o comunista.Sanno questi ragazzi cosa è il fasc… - Giuseppone66 : @EnricoLetta Già dalla prima frase si evince che sei una contraddizione vivente. Il putiferio sul decreto 'rave' l'… -