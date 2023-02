Simone Pittarello | in anteprima il video di ‘Di Miele e di Furia’

Leggi su funweek

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Si intitola Die di Furia il nuovo singolo di, terzo estratto dall’album Lo Sconosciuto. Il brano è tratto da una poesia alla quale il cantautore è fortemente legato, nella quale si narra di due amanti che non possono incontrarsi davvero se non per un solo momento – La fine della notte ed il nascere del giorno – che si incontrano per un attimo e poi svaniscono perdendo il loro centro. Senza dubbio è uno degli episodi più poetici dell’intero album che vuole essere un viaggio tra i sentimenti umani, un lavoro di ricerca nell’intimo di ognuno di noi. Ad accompagnare la canzone unlive in studio in black and white, che lascia concentrare l’ascoltatore sul testo e sulla musica, donando dinamismo visivo. Oggi su Funweek vi proponiamo ilin ...