Simona Izzo e la storia d’amore con Maurizio Costanzo | ecco perché è finita

Simona Izzo e Maurizio Costanzo hanno avuto una relazione tra il 1983 e il 1986. Il giornalista aveva già alle spalle due matrimoni: con Lori Sammartino (sposata nel 1963) e con Flamina Morandi, sposata nel 1973 da cui ha avuto i due figli Camilla e Saverio. La Izzo aveva già divorziato da Antonello Venditti ed era già diventata madre di Francesco. L'attrice e doppiatrice è quindi stata la terza donna della vita di Costanzo: "È stata molto divertente, è una donna straordinariamente intelligente. Molto gelosa, però. Non mi faceva dormire, adorava il dibattito sotto le lenzuola. Cercava la rissa notturna, una volta alle 3 le dissi: "Guarda Simona che domani vado dal notaio e ti accuso di omicidio colposo, se continui così io muoio"…", ha raccontato il giornalista anni ...

