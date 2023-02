Silvana Erzembergher | chiesta un’altra perizia psichiatrica | il nodo dei futili motivi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Bergamo. Un verdetto chiaro e definitivo ancora non c’è:, accusata di avere ucciso lo scorso 28 aprile il vicino di casa Luigi Casati con 4 colpi di pistola, ferendo gravemente anche la moglie Monica Leoni, è imputabile a processo? Secondo le perizie degli psichiatri Giacomo Francesco Filippini e Massimo Biza, rispettivamente consulenti della Procura e della difesa, la 71enne non è capace di intendere e volere. Venerdì mattina, 24 febbraio, gli avvocati delle parti civili Marco De Cobelli, Federico Merelli e Michele Ribaudo, ovvero i legali di Monica Leoni, del figlio Emanuele Casati e del fratello Gianluca, hanno chiesto alla Corte di dire la loro attraverso un’ulteriore, con un perito nominato dalla Corte, visto che non avevano potuto partecipare alla consulenza in fase di indagini. Nessuno della famiglia ...