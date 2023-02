Sicurezza, accordo a Napoli per incrementare i controlli nelle province (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato siglato stamani a Napoli un accordo per l’esercizio congiunto delle attività e delle funzioni della Polizia Metropolitana di Napoli e di quelle Provinciali di Avellino, Benevento e Caserta. L’accordo, che interviene per le indagini in tema di tutela ambientale, è stato firmato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, dai Presidenti delle province di Avellino, Benevento e Caserta, con l’adesione dei Procuratori della Repubblica e dai Prefetti dei territori interessati. Nell’articolo 1 del Protocollo d’intesa si legge che le Amministrazioni convengono di aderire alle iniziative ed ai progetti finalizzati all’incremento della Sicurezza, percepita ed ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato siglato stamani aunper l’esercizio congiunto delle attività e delle funzioni della Polizia Metropolitana die di quelle Provinciali di Avellino, Benevento e Caserta. L’, che interviene per le indagini in tema di tutela ambientale, è stato firmato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di, dal Sindaco della Città Metropolitana di, dai Presidenti delledi Avellino, Benevento e Caserta, con l’adesione dei Procuratori della Repubblica e dai Prefetti dei territori interessati. Nell’articolo 1 del Protocollo d’intesa si legge che le Amministrazioni convengono di aderire alle iniziative ed ai progetti finalizzati all’incremento della, percepita ed ...

