Sicula Trasporti | la procura di Catania chiede la liquidazione giudiziale per l’azienda che smaltisce i rifiuti di oltre metà dell’isola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Dai bidoni pieni di soldi al sospetto di non essere in grado di onorare i debiti. Quasi tre anni dopo il blitz che in Sicilia sconquassò il sistema dei, portando all’arresto degli imprenditori Antonello e Salvatore Leonardi, per la– società che gestisce la spazzatura diisola – arriva una nuova grana. La notizia, che da qualche tempo era nell’aria, è stata verificata da ilfattoquotidiano.it e riguarda la decisione delladidire ladell’impresa. In altre parole, il fallimento. Il tribunale ha già fissato una data – il 21 marzo – per la celebrazione dell’udienza in cui si inizierà a valutare la salute finanziaria della società. Per la ...