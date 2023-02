Siccita':Anbi, 3,5 milioni a rischio, il governo convoca un tavolo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tre milioni e mezzo di italiani rischiano di avere l'acqua razionata dai rubinetti. L'allarme lo ha lanciato nelle scorse ore l'Anbi, l'associazione nazionale dei consorzi di bacino. Il ministro dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tree mezzo di italiani rischiano di avere l'acqua razionata dai rubinetti. L'allarme lo ha lanciato nelle scorse ore l', l'associazione nazionale dei consorzi di bacino. Il ministro dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Per almeno tre milioni e mezzo di italiani, l'acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata'. L'allarme… - magzinemag : Sono 3.5 gli italiani che vivono in zone a rischio #siccità. L’allarme arriva dall’Osservatorio #Anbi sulle risorse… - LuigiVillano10 : RT @francofontana43: Tre milioni e mezzo di italiani a rischio crisi idrica Secondo il Cnr tra il 6 e il 15% della popolazione vive in terr… - CatelliRossella : Siccità: Anbi, 3,5 milioni di italiani a rischio acqua - Acqua - - CorriereCitta : Allarme siccità nel Lazio. L’Anbi: ‘Tutta colpa dei cambiamenti climatici’ -