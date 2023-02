Siccità: ipotesi commissario e razionamenti dell’acqua (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo l’informativa di Musumeci in Consiglio dei ministri, appuntamento al 1° marzo per la prima riunione del tavolo presieduto dalla premier Meloni Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo l’informativa di Musumeci in Consiglio dei ministri, appuntamento al 1° marzo per la prima riunione del tavolo presieduto dalla premier Meloni

