Si soffia il naso dopo l'allenamento di boxe e si accascia a terra: Edoardo muore a 18 anni davanti agli amici (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una morte choc, su cui la procura ha aperto un'indagine. Edoardo Zattin è deceduto a 18 anni dopo un allenamento di boxe , nella palestra della società sportiva Iron Dojo Team a Monselice ( Padova ). ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una morte choc, su cui la procura ha aperto un'indagine.Zattin è deceduto a 18undi, nella palestra della società sportiva Iron Dojo Team a Monselice ( Padova ). ...

