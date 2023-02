Si rimpicciolisce il cervello | a non mangiare carne

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Che mi si perdoni l’insistere con “Come funziona davvero il mondo” di Vaclav Smil (Einaudi). Davvero sono convinto che la conoscenza di questo capolavoro di realismo, del realismo scientifico, del realismo statistico, dovrebbe essere il prerequisito per ottenere la licenza di parlare in pubblico. Non hai letto Smil? Allora taci, vai al bar, posta la foto del gatto, porta a spasso il cane. Ma taci. Il libro dell’espertissimo ceco-canadese per noi carnivori è una pacchia: “Il veganesimo rappresenta uno spreco di preziosa biomassa”. Ambientalismo e animalismo ne escono a pezzi: “Il consumo diè una componente del nostro retaggio evolutivo significativa quanto il nostrocosì grande (cresciuto di dimensioni in parte proprio grazie al consumo di)”. Ne risulta una religione (sì, una religione: non per nulla Elly Schlein ...