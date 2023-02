Si presenta al pronto soccorso per un dolore al petto, Debora Berto viene dimessa e 5 giorni dopo muore d'infarto. Chiesto il processo per ... (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chiesto il processo per il medico del pronto soccorso dell'ospedale di San Donà di Piave che ha dimesso Debora Berto , la 45enne di Torre di Mosto che lamentava un dolore toracico. La donna pochi ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 febbraio 2023)ilper il medico deldell'ospedale di San Donà di Piave che ha dimesso, la 45enne di Torre di Mosto che lamentava untoracico. La donna pochi ...

