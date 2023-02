Shevchenko: «Il Milan mi è sempre stato vicino» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le parole di Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, sul suo rapporto con il club rossonero. I dettagli Andriy Shevchenko ha parlato a a margine dell’evento “Cittadinanza europea. Giovani tra protagonismo e identità”. L’ex attaccante ha raccontato il suo rapporto con la Serie A. PAROLE – «Esattamente un anno fa la vita degli ucraini è cambiata. Sono orgoglioso di come ci stiamo difendendo. Il nostro diritto di essere liberi e di scegliere se entrare nell’Unione Europea merita rispetto. Abbiamo perso tante persone, tanti bambini che in questa guerra stanno soffrendo. Ho iniziato un progetto che, attraverso il calcio e lo sport, prova a dare un’opportunità a questi bambini per dimenticare la guerra. Voglio ringraziare chi ha donato qualcosa per questo progetto, a iniziare dalla fondazione del Milan ma anche ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le parole di Andriy, ex attaccante del, sul suo rapporto con il club rossonero. I dettagli Andriyha parlato a a margine dell’evento “Cittadinanza europea. Giovani tra protagonismo e identità”. L’ex attaccante ha raccontato il suo rapporto con la Serie A. PAROLE – «Esattamente un anno fa la vita degli ucraini è cambiata. Sono orgoglioso di come ci stiamo difendendo. Il nostro diritto di essere liberi e di scegliere se entrare nell’Unione Europea merita rispetto. Abbiamo perso tante persone, tanti bambini che in questa guerra stanno soffrendo. Ho iniziato un progetto che, attraverso il calcio e lo sport, prova a dare un’opportunità a questi bambini per dimenticare la guerra. Voglio ringraziare chi ha donato qualcosa per questo progetto, a iniziare dalla fondazione delma anche ...

