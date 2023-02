Shazam! | Helen Mirren | “Non chiedetemi di parlare del film | è troppo complicato”

...Mirren ha poi svelato il nomignolo delle figlie di Atlantide (Rachel Zegler e Lucy Liu):! Furia degli dei dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare ...!, 5 cose che potreste non aver notato! Furia degli Dei proseguirà la storia del supereroe interpretato da Zachary Levi e potrà contare sull'arrivo di nuovi interpreti, comeMirren ...

Shazam!, Helen Mirren: “Non chiedetemi di parlare del film, è troppo ... ScreenWorld

Shazam 2, Helen Mirren rivela i soprannomi che ha dato ai suoi ... ScreenWorld

Shazam! Fury of the Gods: il regista elogia Helen Mirren e Lucy Liu NerdPool

Shazam! Furia degli dei, ecco quanto durerà il sequel ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Shazam, per l'attore Zachary Levi il personaggio è il Deadpool della ... DR COMMODORE

Helen Mirren has opened up on starring in the upcoming DC film Shazam! Fury of the Gods. The upcoming DC movie will be the sequel to the hit 2019 film starring Zachary Levi and the 13th installment in ...Helen Mirren and Lucy Liu struggled with the "unbelievably heavy" costumes they had to wear in Shazam! Fury of the Gods. In the DC Comics sequel, Billy Batson and his superhero alter ego Shazam must ...