Serie B 2022/2023: gol rossi e rimonte, Parma e Pisa battono Frosinone e Perugia in due gare incredibili Il Frosinone sbatte contro il muro del Parma ed esce sconfitto per 3-4 dal match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Parte subito fortissimo la squadra ospite, che trova subito la rete con Vazquez, al 6?, e con Ansaldi, al 21?. Si sveglia la squadra di Grosso, e con Caso riapre tutto. Poco dopo la mezzora ci pensa Zanimacchia a riportare a +2 il vantaggio. Si torna dall'intervallo e subito Mulattieri si fa sentire, segnando il 2-3. Al 55? Estevez viene espulso con un rosso diretto, e Moro ne approfitta per firmare il 3 pari. Tempo di mettere il pallone a centrocampo, e subito Vazquez riporta avanti il Parma: 3-4. Nel finale il neo entrato Camara si fa espellere ancora una volta con un rosso diretto. Parma che chiude in 9, ma ...

