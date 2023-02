Serie A, si riparte con Empoli-Napoli: dal Castellani iniziò la Grande Bellezza (Di venerdì 24 febbraio 2023) La 24esima giornata di campionato riparte domani da Empoli – Napoli, in programma al Castellani alle ore 18. Da quello stadio iniziò la Grande Bellezza dell’11 di Maurizio Sarri che il 30 aprile 2015, alla guida proprio dell’Empoli, sconfisse il Napoli di Benitez per 4-2. Ma per il Presidente De Laurentiis quella prestazione della squadra toscana lo convinse a puntare sul tecnico nato per caso a Bagnoli piuttosto che sul tecnico del Siviglia Unai Emery che aveva vinto l’Europa League. Di Lorenzo, NapoliEmpoli-Napoli, un asse molto caldo: molti azzurri ritrovano il loro passato Con l’Empoli iniziò un rapporto costante tra i due club che hanno ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 24 febbraio 2023) La 24esima giornata di campionatodomani da, in programma alalle ore 18. Da quello stadioladell’11 di Maurizio Sarri che il 30 aprile 2015, alla guida proprio dell’, sconfisse ildi Benitez per 4-2. Ma per il Presidente De Laurentiis quella prestazione della squadra toscana lo convinse a puntare sul tecnico nato per caso a Bagnoli piuttosto che sul tecnico del Siviglia Unai Emery che aveva vinto l’Europa League. Di Lorenzo,, un asse molto caldo: molti azzurri ritrovano il loro passato Con l’un rapporto costante tra i due club che hanno ...

