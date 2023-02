Serie A, quota scudetto simbolica per il Napoli: 1.01 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Napoli tornerà in campo domani pomeriggio ad Empoli per continuare la corsa verso lo scudetto, resa sempre più concreta. Secondo le quote riportate, la vittoria del tricolore da parte dei partenopei è ormai arrivata a 1,01: quasi un’offerta simbolica. Gli uomini di Spalletti si presenteranno al Castellani dopo la vittoria in Champions, consapevoli che ormai la vetta è vicina. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Iltornerà in campo domani pomeriggio ad Empoli per continuare la corsa verso lo, resa sempre più concreta. Secondo le quote riportate, la vittoria del tricolore da parte dei partenopei è ormai arrivata a 1,01: quasi un’offerta. Gli uomini di Spalletti si presenteranno al Castellani dopo la vittoria in Champions, consapevoli che ormai la vetta è vicina. SportFace.

