Serie A femminile | 18^ giornata | la presentazione

Leggi su tag24

(Di venerdì 24 febbraio 2023)18^: si conclude in questo week-end, tra sabato 25 febbraio e domenica 26 febbraio. Sostanzialmente il campionato non ha più nulla da dire. La Roma resterà al comando anche dopo i 90 minuti dell’ultimama non si laureerà campione D’Italia, nonostante abbia dominato in largo e in lungo il campionato, ... TAG24.