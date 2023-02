Serie A 2022/2023: statistiche e curiosità ventiquattresima giornata: Bologna-Inter, la X manca da 10 incontri (Di venerdì 24 febbraio 2023) ventiquattresima giornata di Serie A, ecco le statistiche e le curiosità. Il turno comincia sabato 25 febbraio alle 18,00 con la partita Empoli-Napoli: i partenopei, dopo la vittoria per 2-0 ottenuta l’8 novembre 2022, potrebbero tenere la porta inviolata in due gare consecutive contro i toscani in campionato per la seconda volta, dopo i primi due match in assoluto giocati tra le due squadre nella stagione 1986/1987. Alle 20,45 il Lecce ospita il Sassuolo: i neroverdi sono imbattuti contro i giallorossi nel torneo con due successi e un pareggio, il segno X si registra nell’unico precedente giocato in questo stadio il 3 novembre 2019 che si è concluso 2-2. Domenica 26 febbraio alle 12,30 il Bologna riceve l’Inter: l’ultimo pareggio in ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023)diA, ecco lee le. Il turno comincia sabato 25 febbraio alle 18,00 con la partita Empoli-Napoli: i partenopei, dopo la vittoria per 2-0 ottenuta l’8 novembre, potrebbero tenere la porta inviolata in due gare consecutive contro i toscani in campionato per la seconda volta, dopo i primi due match in assoluto giocati tra le due squadre nella stagione 1986/1987. Alle 20,45 il Lecce ospita il Sassuolo: i neroverdi sono imbattuti contro i giallorossi nel torneo con due successi e un pareggio, il segno X si registra nell’unico precedente giocato in questo stadio il 3 novembre 2019 che si è concluso 2-2. Domenica 26 febbraio alle 12,30 ilriceve l’: l’ultimo pareggio in ...

