Sergio Mattarella firma con riserva il Dl Milleproroghe

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato con riserva questo pomeriggio il decreto legge (Dl) Milleproroghe, approvato definitivamente dal Parlamento ieri. Nel comunicato apparso sui canali istituzionali del Quirinale, si sottolinea come i commi del Dl siano più che raddoppiati, "passando dai 149 originari ai 354 del testo conclusivo".

