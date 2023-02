Sentenza Rigopiano, il legale di Feniello: “Così è stata cancellata la vita di 29 vittime e dei loro familiari” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Così è stata cancellata per sempre l’esistenza di 29 vittime, di 11 superstiti e dei loro familiari”. Sono parole di delusione e dolore, a poche ore dalla Sentenza sulla tragedia di Rigopiano, quelle di Camillo Graziano, avvocato cassazionista e legale della famiglia di Stefano Feniello, il giovane 28enne originario di Valva, deceduto, con altre 28 persone, sotto le macerie del resort Rigopiano, di Farindola, travolto da una slavina il 18 gennaio 2017. Sentenza che è giunta ieri pomeriggio, dopo anni di processo, e che ha visto il Gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, disporre l’assoluzione perché – “il fatto non sussiste” per 25 dei 30 imputati ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“per sempre l’esistenza di 29, di 11 superstiti e dei”. Sono parole di delusione e dolore, a poche ore dallasulla tragedia di, quelle di Camillo Graziano, avvocato cassazionista edella famiglia di Stefano, il giovane 28enne originario di Valva, deceduto, con altre 28 persone, sotto le macerie del resort, di Farindola, travolto da una slavina il 18 gennaio 2017.che è giunta ieri pomeriggio, dopo anni di processo, e che ha visto il Gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, disporre l’assoluzione perché – “il fatto non sussiste” per 25 dei 30 imputati ...

