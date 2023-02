Senato, Camera e Palazzo Chigi illuminati con i colori dell'Ucraina | VIDEO (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall'inizio della guerra la facciata di Palazzo Madama resterà illuminata con i colori della bandiera dell'Ucraina dal tramonto di venerdì 24 febbraio all'alba di domani, 35 febbraio, in occasione del primo anniversario dell'invasione da parte delle truppe della Federazione Russa. Lo fa sapere l'ufficio stampa del Senato. Le immagini suggestive della facciata di Palazzo Madama illuminata di giallo e di blu. A seguito di un coordinamento internazionale con i principali partner internazionali, le sedi istituzionali sono illuminate con i colori della bandiera nazionale. Da parte italiana, oltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall'inizioa guerra la facciata diMadama resterà illuminata con ia bandieradal tramonto di venerdì 24 febbraio all'alba di domani, 35 febbraio, in occasione del primo anniversario'invasione da partee truppea Federazione Russa. Lo fa sapere l'ufficio stampa del. Le immagini suggestivea facciata diMadama illuminata di giallo e di blu. A seguito di un coordinamento internazionale con i principali partner internazionali, le sedi istituzionali sono illuminate con ia bandiera nazionale. Da parte italiana, oltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno ...

