Selvaggia Lucarelli replica alle accuse di Fedez: "Il suo è un atteggiamento mafiosetto"

Non si placa il botta e risposta social tra Fedez e Selvaggia Lucarelli iniziato dopo un articolo della giornalista sul modo di fare beneficenza del cantante attraverso delle uova di Pasqua con la sua immagine e una donazione a una fondazione che fa capo all'imprenditore Carlo De Benedetti. Dopo una prima risposta di Fedez e la contro-replica di Selvaggia Lucarelli, il rapper ha successivamente postato tra le stories del suo profilo Instagram nuovi video nei quali si scaglia contro la reporter. "Io alla veneranda età di 33 anni ho contribuito a costruire un'intera area di terapia intensiva durante il ...

