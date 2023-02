Selvaggia Lucarelli, cosa c’entra con il video porno di Belen? «Ho sbagliato» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Selvaggia Lucarelli sa bene che la sua carriera professionale ha una macchia ancora difficile da togliere e riguarda le notizie inerenti al famigerato video porno di Belen Rodriguez, divulgato nel lontano 2010: scopriamo cosa era successo e tutti i dettagli. Leggi anche: Fedez malattia: su Instagram trema, balbetta e spaventa i fan, cosa sta succedendo? video... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 febbraio 2023)sa bene che la sua carriera professionale ha una macchia ancora difficile da togliere e riguarda le notizie inerenti al famigeratodiRodriguez, divulgato nel lontano 2010: scopriamoera successo e tutti i dettagli. Leggi anche: Fedez malattia: su Instagram trema, balbetta e spaventa i fan,sta succedendo?...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... segunruano : RT @ocus_pocus_: la pochezza umana di selvaggia lucarelli di certo non la scopriamo oggi, sono anni che maschera il suo odio per i ferragne… - polemicosa101 : Selvaggia Lucarelli sta cagando fuori dal vaso, dopo un po’ basta - BP2896 : RT @Federosa96: Che una persona venga messa alla gogna per aver fatto beneficenza è qualcosa di una disumanità aberrante. #Fedez aiuta chi… - ilfattovideo : Fedez, la balbuzie del rapper preoccupa i follower. Lui: “Vi chiedo scusa…”. E risponde a Selvaggia Lucarelli sulla… - giusy_g : Non ho per nulla in simpatia i metodi spesso populisti dei #Ferragnez ma Selvaggia Lucarelli: sei malata, ossession… -