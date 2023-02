Selezione di 13 docenti di Storia/Lettere per seminario sulla Shoah a Trieste dal 29 al 31/03: domande entro il 5 marzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si terrà a Trieste la 6ª edizione del seminario internazionale organizzato dal Mémorial de la Shoah, "The Holocaust as a Starting Point, Croatia - Italia - Slovenia dialogue”. Il seminario si svolgerà dal 29 al 31 marzo 2023, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nelle prime due giornate e dalle ore 9.00 fino alle ore 12.30 nella terza giornata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si terrà ala 6ª edizione delinternazionale organizzato dal Mémorial de la, "The Holocaust as a Starting Point, Croatia - Italia - Slovenia dialogue”. Ilsi svolgerà dal 29 al 312023, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nelle prime due giornate e dalle ore 9.00 fino alle ore 12.30 nella terza giornata. L'articolo .

