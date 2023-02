Selena Gomez si prende una pausa dai social: "Ormai ho 30 anni, sono vecchia per tutto questo" (Di venerdì 24 febbraio 2023) La nota attrice, cantante e produttrice Selena Gomez ha annunciato ai suoi fan di volersi prendere una pausa dai social, asserendo di essere Ormai troppo vecchia per queste cose. Forse anche a seguito delle numerose critiche sul suo aspetto Selena Gomez ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dei social media. Lo ha annunciato ai suoi fan durante una recente live su TikTok. "sono molto felice, mi sento fortunata, ho i migliori amici e i migliori fan al mondo. Davvero, non potrei essere più felice e mi amo per come sono. Mi prenderò una pausa dai social media perché la situazione sta diventando ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023) La nota attrice, cantante e produttriceha annunciato ai suoi fan di volersire unadai, asserendo di esseretroppoper queste cose. Forse anche a seguito delle numerose critiche sul suo aspettoha deciso dirsi unadal mondo deimedia. Lo ha annunciato ai suoi fan durante una recente live su TikTok. "molto felice, mi sento fortunata, ho i migliori amici e i migliori fan al mondo. Davvero, non potrei essere più felice e mi amo per come. Mirò unadaimedia perché la situazione sta diventando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... homelanderismo : RT @_swalloween4_: mai visto un downgrade clamoroso come quello di selena gomez io fossi in lei mi ammazzerei che cesso è diventata inguard… - ariasoxygen : a me l'unica cosa che interessa e che selena gomez abbia i capelli come nella prima stagione - 93idm : io come selena gomez - sunmvon : immagina rompere il cazzo ad una persona come selena gomez solo perché ti ha superato su ig?? - paolone_10 : RT @_swalloween4_: mai visto un downgrade clamoroso come quello di selena gomez io fossi in lei mi ammazzerei che cesso è diventata inguard… -