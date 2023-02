Selena Gomez difende Taylor Swift da Hailey Bieber e annuncia una pausa dai social (Di venerdì 24 febbraio 2023) Selena Gomez si schiera in difesa della sua migliore amica e collega Taylor Swift, dicendo la sua su un vecchio video denigratorio di Hailey Bieber, attuale moglie del suo storico ex Justin Bieber Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 febbraio 2023)si schiera in difesa della sua migliore amica e collega, dicendo la sua su un vecchio video denigratorio di, attuale moglie del suo storico ex Justin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Joellederou : Che cosa pensate di quello che è successo tra Selena Gomez e Hailey Baldwin Bieber ? - occupoiltempo : dua lipa madalyne cline bella hadid alexa demie adelaide kane selena gomez adriana lima maria pedreza rihanna le d… - Kawataro00 : RT @_swalloween4_: mai visto un downgrade clamoroso come quello di selena gomez io fossi in lei mi ammazzerei che cesso è diventata inguard… - neinsylvia : spero che questo tweet arrivi ai diretti interessati: SI, HAILEY BIEBER È OSSESSIONATA DA SELENA GOMEZ. OK? OK - Revista_Ronda : Selena Gomez le quita el trono a Kylie Jenner -